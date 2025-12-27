第１０５回全国高校ラグビー大会が２７日、東大阪市花園ラグビー場で開幕した。青空の下、４７都道府県５６代表の選手たちが、胸を張って行進した。この日から２０２６年１月７日まで、休養日も挟んで７日間で激闘が繰り広げられる予定だ。選手宣誓は関西学院（兵庫）の西浦章博主将が務め、「多様性がうたわれつつ、争いや分断が起きるこの時代に、私たちがノーサイドの精神を体現する意味は大きいはずです」などと力強く宣