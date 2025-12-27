「よしもと漫才劇場」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２７日更新され、今年のＭー１グランプリ王者・お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が、この日出演予定だったライブを欠席することを発表した。「本日『超よしもとお笑いライブ年末ＳＰ』に出演を予定しておりました、『たくろう』は赤木の体調不良により休演いたします。誠に申し訳ございません」と伝え、代演にお笑いコンビ「黒帯」が出演すると発表した。「尚、たくろうきむ