【新華社北京12月27日】中国の全国人民代表大会（全人代）常務委員会会議は27日、第14期全人代第4回会議の開催に関する決定を採択した。決定によると、第14期全人代第4回会議は来年3月5日から北京で開催される。中国人民政治協商会議（政協）第14期全国委員会はこのほど、主席会議を開き、政協第14期全国委員会第4回会議を来年3月4日から北京で開催することを提案した。