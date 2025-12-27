アメリカ・ホワイトハウスのレビット報道官が来年5月に第2子を出産する予定だと報じられました。報道官の職務も継続するとしています。FOXニュースは26日、ホワイトハウスのレビット報道官が来年5月に第2子となる長女を出産する予定であると報じました。レビット報道官は取材に対し、「女の子の母親になることを楽しみにしている」とし、「トランプ大統領らが家族を大切にする環境を整えてくれたことに感謝している」と話したとい