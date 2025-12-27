イスラエル政府は、東アフリカのソマリアからの分離独立を訴えるソマリランドを正式な国家として承認したと発表しました。国連加盟国がソマリランドを国家承認するのは初めてです。イスラエル首相府によりますと、26日、ネタニヤフ首相とソマリランドの指導者アブドゥラヒ氏が共同文書に署名し、相互承認と外交関係の樹立で合意したということです。イスラエルのサール外相は今後、大使の派遣や大使館の開設を進めるとしています。