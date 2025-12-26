「ディオール（DIOR）」が、「ディオール アディクト」から遊び心あふれるひとつの世界観で表現したリップオイルとフレグランスを2026年1月1日に発売する。リップオイルは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」（全14色うち限定2色、4950円）を進化させ、フレグランスは、フルーツ香るグルマン調の新作3種（30mL 9460円、50mL 1万5180円）を展開する。【画像をもっと見る】新アイテムは、ディオール メイクアップ