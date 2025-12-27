京都は27日、鳥栖からMF本田風智（24）が期限付き移籍で加入すると発表した。移籍期間は26年6月30日まで。本田はクラブを通じ「サガン鳥栖から期限付き移籍で加入しました、本田風智です。少しでも早く皆さんに認めていただけるよう、ピッチで、プレーで示していきます。スタジアムで皆さんの前でプレーできる日を、とても楽しみにしています。全力で戦います。応援よろしくお願いします」とコメントした。鳥栖アカデミー出