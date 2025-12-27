27日にサウジアラビア・リヤドで行われるプロボクシング興行「リヤド・シーズン THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」で予定されていたIBF世界スーパーフライ級タイトルマッチが中止となった。王者ウィリバルド・ガルシア（36＝メキシコ、23勝13KO6敗2分け1無効試合）が26日の公開計量後に体調不良を訴えて入院したもの。代替試合は行われない見通しで、同級6位・寺地拳四朗（33＝BMB、25勝16KO2敗）の3階級挑戦はお預けとなった。