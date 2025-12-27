世界ボクシング機構（WBO）女子アトム級王座決定戦10回戦は26日、スイスのベルンで行われ、ロリト麻理菜（エスペランサ）がガブリエラ・ティマル（ルーマニア）に0―2の判定で敗れ、タイトル獲得はならなかった。31歳のロリトの戦績は11戦8勝（KOなし）1敗2分け。（共同）