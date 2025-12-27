ベルギー1部リーグ海外サッカー、ベルギー1部のKRCヘンクに所属する日本代表MF伊東純也が26日、リーグ第20節のクラブ・ブルージュ戦で今季3点目を奪った。この日が怪我からの復帰戦。切れ味鋭いプレーぶりがファンに衝撃を与えた。ピッチで無双した。この試合、負傷明けでベンチ入り。後半27分に途中出場すると、わずか4分後に魅せた。左サイドでボールを受けると、カットインから鋭い突破でペナルティーエリア内へ。相手守備3