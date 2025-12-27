歌手・中森明菜（６０）が笑顔の写真を複数枚アップした。２７日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、モノトーンの撮影ショットを投稿。少女のように笑う写真や、頬杖をついて笑顔を見せる一枚も。クールな印象の中森だが、キュートな姿を見せた。ネット上では「明菜さんのインスタが怒涛の如く更新されてた。あれ？気のせいかな明菜さんどんどん若返って…」と驚く声が寄せられた。中森は２５日に自身のＸ