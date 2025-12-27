京王プラザホテル八王子にて、「マツケンフェア2025」が開催中。「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」は2026年1月4日ランチまで楽しむことが出来ます。筆者も実際にお邪魔してきました！「マツケンサンバ ブッフェカーニバル〜お腹いっぱい食べ明かそう・オレ！〜」の会場となる。、京王プラザホテル八王子の2階レストラン＜ル クレール＞。レストランの外から煌びやかなデコレーションがお