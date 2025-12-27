「国民株」サムスン電子が過去最高値を更新した。26日の韓国取引所によると、サムスン電子の株価は前営業日比5．31％値上がりした11万7000ウォンで取引を終えた。今年に入って120％上昇した。半導体株に追い風が吹く中、サムスン電子がグラフィック処理装置（GPU）開発に成功したと伝えられ、買いが集中した。「投資警告」が出ていたSKハイニックスの株価も1．87％上昇した59万9000ウォンで取引を終えた。一時は60万5000ウォンまっ