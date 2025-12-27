歌手松田聖子（63）が、26日放送のニッポン放送「松田聖子のオールナイトニッポンGOLD」（午後10時）に出演。80年代音楽番組の印象的な演出を振り返った。トークパートでTBS系「ザ・ベストテン」の話題に。リスナーから、超多忙だった80年代について「とても忙しい毎日でしたよね。新幹線や飛行場での生中継。ハラハラドキドキ」とメッセージが寄せられた。松田は「『裸足の季節』から始まって、45周年なんて信じられないですよね