ベルキン（Belkin）は12日、「BoostCharge Pro Apple Watch 充電器付き パワーバンク 10K」を発売した。Amazon.co.jpで購入でき、価格は1万3990円。 Apple Watch用の急速充電モジュールを搭載することが特徴で、45分で0％→80％まで充電できる。 また、高耐久の編み込みUSB-Cケーブルを内蔵。Apple Watch用の充電モジュールと内蔵ケーブル、USB-Cポート経由で最大3台の同時充