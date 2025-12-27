『国宝』の興行収入が173億7739万円を突破（11月24日現在）し、2003年公開の『踊る大捜査線THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（173億5000万円）の記録を超えて、22年ぶりに邦画実写歴代1位に。【写真】『8番出口』の「歩く男」で大ブレイク果たした47歳俳優2025年の映画話題作を振り返り原作は上・下巻が「オリコン年間文庫ランキング2025」の1位と2位を独占、第98回米アカデミー国際長編映画賞日本代表にも決定。『