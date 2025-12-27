オリックス・杉本裕太郎外野手が２６日、インスタグラムを更新。出身地の徳島県阿南市で一日警察署長を務めたことを報告した。警察の制服姿、サングラスをかけて威圧感十分。敬礼も決め、署長席にどっかりと座る様子も貫禄たっぷりで「地元でポリスしてきました悪い人おったら逮捕しようと思ったのですが、ＧＯＯＤ治安でした阿南警察署、阿波銀行の皆様ありがとうございました」とつづった。また、地元の人々と交流する