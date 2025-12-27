よしもと漫才劇場は27日、Xを更新。『M‐1グランプリ2025』王者となったお笑いコンビ・たくろうの赤木裕が体調不良のため、同日に行われる「超よしもとお笑いライブ年末SP」を休演すると発表した。きむらバンドは通常通りコーナー出演するとしている。【写真】たくろう・赤木裕が休演することを報告した投稿よしもと漫才劇場は「【出演者休演のお知らせ】」として、「本日『超よしもとお笑いライブ年末SP』に出演を予定してお