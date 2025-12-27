コメ価格が高止まりし続ける理由は何か。キヤノングローバル戦略研究所の山下一仁研究主幹は「残念ながら、農政については与党だけでなく、野党も含めて一致している。誰もコメ価格を下げる気がなく、鈴木農水大臣の政策を支持している。消費者が重い負担を強いられる状況が続くだろう」という――。写真＝共同通信社参院予算委で答弁する鈴木憲和農相＝2025年11月12日 - 写真＝共同通信社■これほどメディアに出る農水大臣は初め