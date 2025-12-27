ベルギー１部シントトロイデンの日本代表Ｗ後藤啓介（２０）が２６日（日本時間２７日）、アウェーで２―１と競り勝ったスタンダール戦で２ゴールを決め、得点ランキングのトップに立った。日本代表ＧＫ小久保ブライアン、同ＤＦ谷口彰梧ら日本選手７人が所属するシントトロイデンは今季好調でリーグトップのサンジロワーズに勝ち点３差の３位につけている。スタメン出場した後藤は、０―１で迎えた前半３５分に同点弾をマーク