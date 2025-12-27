水野太貴さん（左）と大塚日花里さん＝篠塚ようこ撮影YouTubeとポッドキャストで配信中の人気チャンネル「ゆる言語学ラジオ」で話し手を務める水野太貴さんの初単著『会話の0.2秒を言語学する』（新潮社）が８月に発売され、現在は5刷、6万部を突破した（電子書籍を含む）。著者インタビュー（https://book.asahi.com/article/16015552）で、印税100万円分を言語研究に関わる大学院生 1人に、返済不要の奨学金として渡すと表明し