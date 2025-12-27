À¥¸Í¹¯»Ë¡¢¶¶ËÜ°¦¡¢Èæ²Å°¦Ì¤ ¶¶ËÜ°¦¡¢À¥¸Í¹¯»Ë¡¢Èæ²Å°¦Ì¤¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ë¤³¤¿¤Þ¡Ù´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFOD¡×¤È¡ÖPrime Video¡×¤ÇÇÛ¿®¡£ÅÏÊÕ¥Ú¥³¤µ¤ó¸¶ºî¤ÎÆ±Ì¾ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¡¢Îø¿Í¡¢·ëº§¡¢²ÈÂ²¤Î"Åö¤¿¤êÁ°"¤òº¬Äì¤«¤éÍÉ¤µ¤Ö¤ê¡¢"Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤°¦"¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¸þ¤­¹ç¤¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²¼Ä®¤ÎÊÛÅö²°¡Ö¤è¤Í¤¹¤±¡×¤ÇÆ¯¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ