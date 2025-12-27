近年増加傾向にある、介護現場での高齢者虐待。連日の報道を受け、なかなか施設利用に踏み切れない在宅介護者もいます。しかし、そのままでは介護負担は増えるばかりです。本記事では、介護・暮らしジャーナリスト・太田差惠子氏の著書『親が倒れた！親の入院・介護ですぐやること・考えること・お金のこと 第4版』（翔泳社）より一部を抜粋し、介護施設選びのポイントついて解説します。ひどい施設があるという報道を見て不安…届