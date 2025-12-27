私（ミドリ、39歳）の最愛の妹（アヤカ、34歳）に病気が見つかり、手術と入院が必要になりました。私は妹から甥（レン、3歳）と姪（ヒマリ、1歳）を3ヶ月ほど預かってほしいと頼まれましたが、夫（タケシ、42歳）に「長期間預かるなら生活費などお金のことはよく話し合うべき」と指摘されます。しかし妹には「病気なのにお金をとるのか」と怒るように言われてしまったのです。私は妹に初めて嫌悪感を抱きました。夫の帰宅後、妹と