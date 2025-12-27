日々の食事は必要なことではありますが、その準備に悩むママは少なからずいるのではないでしょうか。毎日メニューを考えて、冷蔵庫のストックを確認して買い物をし、子どもの相手をしたり料理以外の家事をしたりしながら調理し、食卓を整える……。料理は家事のなかでもひときわタスクの多い仕事かもしれません。ママスタコミュニティに、あるママからこんな投稿がありました。『うちの夕ご飯はメイン1品とご飯だけ。「ほかのおか