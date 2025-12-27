強い寒気が流れ込んだ影響で、東海3県は27日ｍ名古屋でこの冬初めて最低気温が氷点下となるなど、厳しい冷え込みとなっています。東海3県の27日朝の最低気温は名古屋市で氷点下0.2度、岐阜市で氷点下0.7度、岐阜県恵那市で氷点下5.3度、三重県尾鷲市で氷点下0.2度などと、各地でこの冬一番の寒さとなりました。予想最高気温も名古屋で6度、岐阜で2度、津で8度と、真冬並みの見込みで、外出の際は暖かい服装でお出かけくださ