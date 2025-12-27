ニューストップ > ライフ総合ニュース > エスカレーターの片側空けを廃止 万博で広がった「新マナー」の現在 マナー 調査結果 集英社オンライン エスカレーターの片側空けを廃止 万博で広がった「新マナー」の現在 2025年12月27日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪万博をきっかけに、エスカレーターの片側空けはやめるべきだと議論に 名古屋市では安全性を理由にエスカレーターの歩行を抑制する条例を制定 立ち止まり利用の啓発を本格化させており、改善の兆しが見えるという 記事を読む おすすめ記事 収納難民東西対決！大阪が東京に圧勝！！ 2025年12月24日 8時45分 万博のパビリオンで腕を振るったシェフ、クウェート料理のテイクアウト専門店を大阪・日本橋にオープン！ 2025年12月25日 11時0分 へずまりゅう奈良市議「通常のお給料もこんなに」衝撃額を公開「ボーナス支給されて間もない」タイミングで 2025年12月23日 6時50分 「個人客まで規制…難しい」…築地場外市場「団体ツアー控えて」呼びかけ」に「モーニングショー」浜田敬子氏が提言「観光バスで乗り付けるツアーは…規制」 2025年12月24日 9時16分 維新「国保逃れ」疑惑を調査 法人理事就任で社保加入 2025年12月20日 18時48分