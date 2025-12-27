北九州市ゆかりの作家、町田そのこさんが28日午後1時から、小倉北区の映画館「小倉昭和館」で毎月開催してきた交流イベント「Bar（バー）そのこ」の忘年会を開催する。ファン以外でも当日参加でき、質問コーナーや町田さんの著書が当たるじゃんけん大会などで豪華に一年を締めくくる。