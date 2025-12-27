北海道・富良野市のスキー場で2025年12月26日、スノーボードをしていた74歳の男性が転倒し、搬送先の病院で死亡が確認されました。富良野市中御料の富良野スキー場で26日午後1時ごろ、男性の孫から「祖父がスノーボード中に転倒して、意識がない。呼吸をしているかどうかわらかない」と消防に通報がありました。スノーボードをしていたのは愛知県の自営業・長谷川公忠さん74歳で