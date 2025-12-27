（資料写真）２６日午後９時５分ごろ、川崎市高津区北見方の第３京浜道路下り線で「乗用車が横転。男性が倒れている」と１１０番通報があった。横転したワゴン車の近くに横浜市港北区樽町３丁目、会社役員の男性（５８）が倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。県警高速隊によると、現場は片側３車線の直線道路。車は左側のガードレールにぶつかった後に右側のガードレールに衝突して横転したとみられ、詳しい事故原因