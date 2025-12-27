タレントの矢部美穂さん（48）が2025年12月12日、自身のインスタグラムを更新。2008年にシングル曲「六本木〜GIROPPON〜」が大ヒットした歌手の鼠先輩（52）との2ショットを披露した。「鼠先輩は優しくて」矢部さんは「忘年会ライブ」への参加を報告するとともに、鼠先輩との2ショットを投稿した。矢部さんも歌声を披露したようで、「鼠先輩は優しくて緊張している私に楽しんでやりましょう！と拳でタッチしてくれました」といい、