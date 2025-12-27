¤³¤ì¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡ª £·ºÐ°Ê¾å £³ºÐÇÏ¤¬¡Î3¡¦3¡¦3¡¦18¡Ï¡¢£´ºÐÇÏ¤¬¡Î3¡¦1¡¦2¡¦26¡Ï¤È¼ã¤¤ÇÏ¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¥ìー¥¹¡£ £·ºÐ°Ê¾å¤Ï22Ç¯¤Ë¥À¥¤¥¢¥È¥Ë¥Ã¥¯¤¬①¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¡Î1¡¦1¡¦1¡¦31¡Ï¤È¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ Ã±¾¡50ÇÜ°Ê¾å ²áµî10Ç¯¤Ç18¡¢19¡¢22Ç¯¤È£³ÅÙ¤â£²·å¿Íµ¤ÇÏ¤¬ÇÏ·ô¤ËÍí¤ß¡¢Èæ³ÓÅª¹Ó¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤âÃ±¾¡50ÇÜ°Ê¾å¤ÎÇÏ¤Ï¡Î0¡¦0¡¦0¡¦65¡Ï¤È°ìÅÙ¤âÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£