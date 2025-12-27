Í­ÇÏµ­Ç°¤Î¹¶Î¬POINT ¡ÚÇÈÍð¤Î¼çÌò¡ÛÁÀ¤¤¤Ï£ÇⅠ£³Ï¢Àï¤òÈò¤±¤¿ÇÏ¡ª£ÇⅡ¢ª£ÇⅠ¤ÎÎ×Àï²áÄø¤ËÃíÌÜ ÀÎ¤Ï²¦Æ»¤È¤¤¤¨¤ë¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¢ª¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¢ªÍ­ÇÏµ­Ç°¤Î£ÇⅠ£³Ï¢Àï³§¶Ð¤â¶áÇ¯¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¤Ï±ä¤Ù17Æ¬½ÐÁö¤Ç¡Î£²¡¦£°¡¦£°¡¦15¡Ï¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£ ¾¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï17Ç¯①¿Íµ¤¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢23Ç¯②¿Íµ¤¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤Î¤ÇÇÛÅöÌ¯Ì£¤â¤Ê¤¯¡¢½©¤À¤±¤Ç£Ç&