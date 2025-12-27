元フジテレビアナウンサーでタレントの八木亜希子が２７日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「八木亜希子ＬＯＶＥ＆ＭＥＬＯＤＹ」（土曜・午前８時半）に出演した。八木は、１９９０年からタレントの明石家さんまとＭＣを務める毎年、クリスマスイブの１２月２４日深夜に生放送されてきた「明石家サンタの史上最大のクリスマスプレゼントショー」が今年は放送されなかった。番組で八木は「今年は、明石家サンタがな