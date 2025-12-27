秋田市出身の脚本家で作家、内館牧子さん（７７）が亡くなった。秋田県仙北市の劇団わらび座のオリジナル脚本を手がけるなど、地元を愛した内館さんとの別れを惜しむ声が相次いだ。劇団わらび座は、内館さんが書き下ろすなどした３作品を上演してきた。劇団を運営する一般社団法人わらび座の今村晋介代表理事（４６）は「はっきりと物を言うが、気遣いや礼節もあった。すごい方だった」と振り返る。３作品のうち、来年に特別