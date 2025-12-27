アモーレパシフィックジャパンが展開する韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE （ラネージュ）」は2026年2月1日、韓国で人気の美容施術「アクアピール」と「スキンブースター」から着想を得て開発したホームケア用角質・毛穴ケア美容液「ウォーターバンク アクアフェイシャル」を発売します。■ガラスのような透明感ある水光肌*¹へ世界的に広がる“日常に取り入れる専門ケア”の潮流を背景に、LANEIGEが提案する