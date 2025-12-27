2015年にレノファ山口FCでプロキャリアをスタートさせたGK村上昌謙。19年に水戸ホーリーホックに移籍し、翌年にアビスパ福岡へ新天地を求めた。33歳の守護神は2025シーズンを最後に福岡を離れる。12月26日、京都サンガF.C.への完全移籍が発表された。「アビスパ福岡に来て６年が経ちました」福岡の公式サイトで村上がコメント。これまでの日々を振り返る。「この６年でJ１昇格、ルヴァンカップの優勝など全ての選手が経験す