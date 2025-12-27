12·î26Æü¡¢Snow Man¤Î¥é¥¦ー¥ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡ÙÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û①¥­¥é¥­¥é°áÁõ¡ß¥«¥é¥³¥ó»Ñ¤Î¥é¥¦ー¥ë②③④²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥¦ー¥ë Snow Man¤Ï¡¢5th ALBUM¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò·È¤¨¤ÆÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅÃæ¡£12·î23Æü¤«¤é26Æü¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô