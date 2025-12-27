北海道・旭川東警察署は2025年12月26日、脅迫の疑いで旭川市の無職の男（47）を逮捕しました。男は12月24日ごろ、旭川市に住む70代の夫婦が住む自宅に、危害を加えるような内容の手紙を送り、脅迫した疑いが持たれています。警察によりますと、手紙には「家にガソリンをまいて火をつけて、火祭りにする」などと書かれていたということです。26日に男性が交番に来署し、被害申告をしたことで事件が発覚しました。調べに対し男は「間