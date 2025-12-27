荷物の受け取りを「19時〜21時の時間指定」にしているが、帰宅が間に合うか微妙なところ！ダッシュで帰ると、悲しいかな不在票が入っていた！そんな「時間指定」のお話を紹介するとともに、元宅配ドライバーのゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんから話を聞く。【漫画】本編を読む■時間指定の2分を過ぎたら、もう不在票が入ってた〜！『19時02分の不在票』01最近SNSで見られるのが、「19時-21時の時間指定に間に合うように急いで帰