令和ロマン・くるまが、東出昌大によって描かれた自身の似顔絵を公開。マイケルジャクソンに似た雰囲気がありながらも、くるまの特徴をとらえた似顔絵に、視聴者から絶賛の声が寄せられた。【映像】東出昌大が描いたくるまの似顔絵12月25日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』の生配信SP「くるま＆ひろゆき＆東出、再会生配信SP」が放送された。今回の生配信には、南アジア縦