鳥取県西部・米子市。美しい形から伯耆富士と称される中国地方の最高峰・大山を背に、日本海の恵みを受けた自然豊かな街にあるのが米子北高校。高校サッカー選手権の全国大会に16大会連続21回目の出場という強豪校です。12月28日に開幕する第104回大会に鳥取県代表として出場し、フクダ電子アリーナ(千葉会場)での31日の初戦・2回戦で、前回大会準優勝の千葉県代表・流通経済大学付属柏と対戦する鳥取代表・米子北を応援したい5つ