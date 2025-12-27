2026年3月13日に東京ドームシティシアターGロッソにて、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』(テレビ朝日系/毎週日曜午前9:30放送)のキャストとアーティストが出演するスペシャルイベント『「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」キャラソンNo.1バトル!! スペシャルLIVE』の開催が決定した。参加は、2026年2月4日 発売の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー ソングコレクション」に封入されている先行抽選申込券より応募することができる