今季、ソフトバンクのモイネロが防御率1.46でパ・リーグの最優秀防御率のタイトルを獲得した。モイネロは昨季も防御率1.88で2年連続防御率1点台で最優秀防御率のタイトルを獲得している。ここでは21世紀以降、規定投球回到達者で防御率1点台を記録した外国人投手を見ていきたい。そもそも、21世紀以降に最優秀防御率のタイトルを獲得した外国人は01年の当時ロッテのミンチー（3.26）、09年の当時中日のチェン・ウェイン（1.54