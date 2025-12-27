ニューヨークの地元テレビ「ＳＮＹ」（電子版）は２６日（日本時間２７日）にヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が球団からＦＡになったコディ・ベリンジャー外野手（３０）との再契約を「強く支持している」と伝えた。今季打率２割７分２厘、２９本塁打、９８打点を記録したベリンジャーとの再契約はヤンキースの最優先事項だ。「ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者によるとブロンクス（ヤンキースの本