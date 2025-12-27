アスコムはこのほど、夏嶋隆著『体の仕組みを解析し導き出された 疲れないコツ大百科』を全国書店およびAmazonなどで発売した。夏嶋隆著『体の仕組みを解析し導き出された 疲れないコツ大百科』文部科学省の調査によれば、日本人のおよそ6割は「慢性的な疲れを抱えながら暮らしている」という。また、ビジネスパーソン3,000人を対象にした調査では、なんと8割以上の人が「日頃から疲れを感じている」と回答している。同書では、30