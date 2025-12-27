子どもの送り迎えやゴミ出し、宅配対応など「サッと出たい」シーンでは、サンダルのようなスライドタイプのシューズがあると便利。とはいえ、この季節は足元の冷えが気になる……。そんな人におすすめのアイテムを【ワークマン】で発見！ 今回ご紹介するアイテムは、かかとを踏んではけるので忙しい日や両手が塞がっているシーンでも重宝しそう。冬の一軍シューズとして、欠かせないアイテムになる