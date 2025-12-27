慕ってくれていたママ友が、なぜか懇談会の後から急に態度が変わりました。後日発覚したその理由に知人は静かな怒りを覚えたそう。知人から聞いたエピソードを紹介します。 慕ってくれるママ友 私は小学1年生と年少の子どもがいる主婦です。下の子は幼稚園に通っており、その園にはなぜか私を慕ってくれるママA子さんがいました。 知り合って間もない頃、A子さんは「私たちきっと気が合うと思います！」と話しかけてく