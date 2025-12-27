お母さんからはぐれてしまい、ひとり茂みの中で鳴いているところを保護された生後２週間の子猫。先住猫の優しさに包まれながら懸命にミルクを飲む姿が「尊すぎる」と反響を呼んでいます。映像は記事執筆時点で2.5万回を超えて再生され、「健気でかわいい」「がに股のよちよち歩きがたまらん」「ガン見してるむぎくんｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：生後２週間の子ネコを保護→ミルクをあげていると、先住猫が