韓国俳優のパク・ソジュン（37）が、5年ぶりとなるJTBCドラマ復帰作「明日はきっと」（原題：ギョンドを待ちながら）に対する特別な思いを明かした。 【写真】「明日はきっと」制作発表会に出席したパク・ソジュンとウォン・ジアン パク・ソジュンはこのほど、ソウル九老（クロ）区のTHE LINK HOTELで行われた「明日はきっと」の制作発表に出席し、イム・ヒョヌク監督、ウォン・ジアン（26）とともに作品について語った。